Российские войска продвинулись северо-западнее Вербового в Запорожской области и взяли под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, сейчас на этом участке идут ожесточенные бои, инициатива перешла к ВС РФ, улучшено положение по переднему краю. Украинские военные в свою очередь прячутся в лесопосадках.

Общественник добавил, что подразделения ВСУ пытались атаковать населенный пункт Мирное, который перешел под контроль российских сил в марте этого года, но им это не удалось, они были уничтожены.

5 апреля Рогов сообщал, что российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Малой Токмачки и севернее Работино.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.