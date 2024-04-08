Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров выложил видео обстрела позиций ВСУ

Глава Чечни Кадыров выложил видео «быстрого превращения в номер 200» бойцов ВСУ

close
100%
Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео обстрела позиций ВСУ в районе Работино в Запорожской области. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам главы региона, на кадрах запечатлен момент удара батальона «Восток-Ахмат» под командованием Вахи Хамбулатова.

«На кадрах вы можете видеть, что осталось от хорошо укрепленных позиций ВСУ после обнаружения и удара по ним наших дроноводов. <..> Военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» МО РФ быстро превратили бандитов в номер 200», — заявил Кадыров.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о срыве ротации ВСУ под Работино и атаках дронов РФ по Вольнянску.

Также он рассказал об ударах по военному аэродрому ВСУ в селе Широкое и атаках российских беспилотников по пункту дислокации бойцов ВСУ в Вольнянске — пригороде Запорожья.

Ранее Кадыров поделился кадрами поражения украинских ДРГ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами