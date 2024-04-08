Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео обстрела позиций ВСУ в районе Работино в Запорожской области. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам главы региона, на кадрах запечатлен момент удара батальона «Восток-Ахмат» под командованием Вахи Хамбулатова.

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«На кадрах вы можете видеть, что осталось от хорошо укрепленных позиций ВСУ после обнаружения и удара по ним наших дроноводов. <..> Военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» МО РФ быстро превратили бандитов в номер 200», — заявил Кадыров.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о срыве ротации ВСУ под Работино и атаках дронов РФ по Вольнянску.

Также он рассказал об ударах по военному аэродрому ВСУ в селе Широкое и атаках российских беспилотников по пункту дислокации бойцов ВСУ в Вольнянске — пригороде Запорожья.

Ранее Кадыров поделился кадрами поражения украинских ДРГ.