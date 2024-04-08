Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил о военном потенциале США вблизи границ России

Песков: Япония и США де-факто заключили союз, военный потенциал уже у границ РФ

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Япония и США де-факто уже заключили оборонный союз, а военный потенциал Соединенных Штатов и так присутствует вблизи границ России на японских островах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о планах Токио и Вашингтона создать оборонный союз.

«Здесь никакого поворота нет, де-факто оборонный союз [Японии и США] уже присутствует. Мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии. Кстати говоря, вблизи наших границ», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, ожидал ли Кремль заявлений Токио и Вашингтона о создании партнерства в оборонной сфере.

При этом представитель главы государства подтвердил, что наличие американских военных на территории азиатской страны в непосредственной близости от России постоянно мешает развитию отношений Москвы и Токио.

«Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемы — заключения мирного договора. Это все сохраняется, здесь никакой новизны нет», — заключил Песков.

В статье издания Financial Times говорится о том, что США, Австралия и Великобритания хотят провести переговоры о расширении трехстороннего оборонного союза AUKUS за счет новых стран. Согласно FT, Вашингтон выступает за включение Японии — как меру противодействия влиянию Китая на регион.

Япония и Россия, как правопреемница СССР, до сих пор не имеют мирного договора между странами после завершения Второй мировой войны. Страны никак не могут разрешить спор о принадлежности нескольких Южных Курильских островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи.

Состояние войны между государствами было официально прекращено в 1956 году после заключения Московской декларации. Токио настаивает на передаче всех четырех островов, Москва же признает декларацию 1956 года, где прописана передача двух островов и только после заключения мирного договора.

Ранее стало известно, где Япония хочет разместить свои войска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами