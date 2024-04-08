Песков заявил о военном потенциале США вблизи границ России

Япония и США де-факто уже заключили оборонный союз, а военный потенциал Соединенных Штатов и так присутствует вблизи границ России на японских островах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о планах Токио и Вашингтона создать оборонный союз.

«Здесь никакого поворота нет, де-факто оборонный союз [Японии и США] уже присутствует. Мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии. Кстати говоря, вблизи наших границ», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, ожидал ли Кремль заявлений Токио и Вашингтона о создании партнерства в оборонной сфере.

При этом представитель главы государства подтвердил, что наличие американских военных на территории азиатской страны в непосредственной близости от России постоянно мешает развитию отношений Москвы и Токио.

«Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемы — заключения мирного договора. Это все сохраняется, здесь никакой новизны нет», — заключил Песков.

В статье издания Financial Times говорится о том, что США, Австралия и Великобритания хотят провести переговоры о расширении трехстороннего оборонного союза AUKUS за счет новых стран. Согласно FT, Вашингтон выступает за включение Японии — как меру противодействия влиянию Китая на регион.

Япония и Россия, как правопреемница СССР, до сих пор не имеют мирного договора между странами после завершения Второй мировой войны. Страны никак не могут разрешить спор о принадлежности нескольких Южных Курильских островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи.

Состояние войны между государствами было официально прекращено в 1956 году после заключения Московской декларации. Токио настаивает на передаче всех четырех островов, Москва же признает декларацию 1956 года, где прописана передача двух островов и только после заключения мирного договора.

Ранее стало известно, где Япония хочет разместить свои войска.