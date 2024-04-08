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В Кремле раскритиковали отправку военных ФРГ в Литву

Песков назвал планы отправить военных ФРГ в Литву нагнетанием напряженности

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прибытие военного контингента Германии в Литву.

Он подчеркнул, что Россия негативно к этому относится.

«Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности, что требует от нас меры по обеспечению собственной безопасности», — сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна готова усилить военный контингент в рамках миссии «Расширенного передового присутствия» Североатлантического альянса в Литве. Командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис ответил, что для размещения немецкой бригады в составе 5-6 тысяч военнослужащих потребуется подготовить надлежащую инфраструктуру.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что на подготовку к приему бригады из Германии потребуется около трех лет.

8 апреля министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил, что в республику в этот день пребывают первые 20 военных из немецкой бригады. В общей сложности на их размещение потратят около €800 млн.

Раннее Литва присоединилась к чешской инициативе по сбору средств на снаряды для Украины.

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