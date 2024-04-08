Офицер ВСУ предложил выселять мирных жителей из-за «коммуникации с РФ»

Мирных жителей украинских населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта, нужно принудительно выселять из домов, так как эти люди могут сотрудничать с российской армией, считает офицер третьей штурмовой бригады ВСУ Сергей Тищенко. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Ukrainian Witness.

По мнению Тищенко, необходимо принудительно выселять всех мирных жителей на расстоянии 15 км от линии фронта. Он пояснил, что это дистанция артиллерийского огня. Офицер ВСУ пожаловался, что гражданские мешают украинским военным занимать позиции в жилых домах.

«И все военные, которые понимают, о чем я говорю, знают, что жители — это коммуникация с противником, это помеха нашим силам», — подчеркнул Тищенко.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска в марте–апреле усилили обстрелы левого берега Днепра в Херсонской области. По его словам, ВСУ при этом били по административным и общественным зданиям, попадая по детским учреждениям и машинам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что ВСУ повредили школу и детский сад в селе Белгородской области.