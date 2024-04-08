Спутники-шпионы для американской разведки назвали «Святым Граалем»

Спутники-шпионы для американской разведки на низкой околоземной орбите от компании Starshield (структура SpaceX) можно считать «Святым Граалем» (святой грааль — это чаша, из которой пил Иисус Христос во время тайной вечери). Об этом говорится в статье The War Zone.

Издание пишет, что эти спутники могут оснастить радарами с GMTI, что позволит отслеживать объекты в движении. До этого такие системы были лишь на самолетах E-8C JSTARS.

Главная цель программы заключается в непрерывном отслеживании наземных мобильных установок баллистических ракет, в частности России и Китая. Эта возможность стала чем-то вроде «Святого Грааля» стратегической разведки, который американские военные ждали несколько десятилетий, пишет The War Zone.

Впервые в середине марта стало известно, что компания SpaceX работает над разработкой сети из сотен спутников-шпионов в рамках секретного контракта с разведкой США. Национальное управление военно-космической разведки (NRO) подписало соглашение с SpaceX на сумму $1,8 млрд еще в 2021-м.

Ранее сообщалось, что США следят за развитием российского противоспутникового средства.