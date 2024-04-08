Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ударили по молоковозу в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал молоковоз в Белгородской области

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал молоковоз в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, сопроводив пост соответствующими фотографиями.

Инцидент произошел на участке трассы между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. Во время удара молоковоз находился в движении.

По словам Гладкова, в результате взрыва водитель транспортного средства не пострадал, у машины повреждена цистерна.

Незадолго до этого в Министерстве обороны РФ заявили, что российские артиллеристы с помощью реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили систему Vampire, из которой несколько дней обстреливались населенные пункты Белгородской области.

Утром 6 апреля ведомство сообщало, что на территории региона сработали системы противовоздушной обороны, они сбили 10 снарядов от РСЗО Vampire, выпущенных со стороны Украины.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами