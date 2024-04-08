ВСУ ударили по молоковозу в Белгородской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал молоковоз в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, сопроводив пост соответствующими фотографиями.

Инцидент произошел на участке трассы между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. Во время удара молоковоз находился в движении.

По словам Гладкова, в результате взрыва водитель транспортного средства не пострадал, у машины повреждена цистерна.

Незадолго до этого в Министерстве обороны РФ заявили, что российские артиллеристы с помощью реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили систему Vampire, из которой несколько дней обстреливались населенные пункты Белгородской области.

Утром 6 апреля ведомство сообщало, что на территории региона сработали системы противовоздушной обороны, они сбили 10 снарядов от РСЗО Vampire, выпущенных со стороны Украины.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».