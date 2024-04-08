Бойцы националистического подразделения «Азов» (организация запрещена в России) уничтожены на окраинах города Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, большая часть азовцев расположилась в жилой застройке одного из микрорайонов.

«Уничтожены вместе с опорниками», — сказал Кимаковский.

Незадолго до этого издание mk.ru сообщало, что российские военные захватили контроль над поселком Богдановка к северу от города Часов Яр и уничтожили элитное подразделение украинского спецназа.

Также командир САУ 2С3 «Акация» артиллерийского самоходного гаубичного дивизиона с позывным «Чех» рассказал РИА Новости, что артиллеристы точным выстрелом ликвидировали украинского наводчика, который корректировал огонь по Вооруженным силам РФ на Гуляйпольском направлении.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.