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В России создают новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3

«Ростех» разрабатывает новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Ростех» занимается разработкой новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации Бекхан Оздоев.

По его словам, перспективную машину построят на гусеничной базе, она будет оснащена новой пусковой установкой.

«Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», — сказал Оздоев.

Он заявил, что первая опытная машина уже была создана.

До этого в министерстве обороны РФ рассказали, что российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) функционируют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В военном ведомстве отметили, что передача результатов поражения на командный пункт осуществляется в режиме реального времени.

До этого американский журнал National Interest писал, что взрывная волна от ударов российской ТОС «Солнцепек» способна уничтожить всю живую силу врага в радиусе поражения и значительно повредить здания, а также транспортные средства.

Ранее российский полковник назвал главное оружие РФ.

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