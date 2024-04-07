Бывший советник министра обороны Украины, журналист Юрий Бутусов заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут в Донбассе большие потери из-за отсутствия укреплений. Об этом сообщает РИА Новости.

Бутусов подчеркнул, что российская сторона укрепляет свои линии обороны даже на взятых под свой контроль территориях. В это же время украинское командование мало озабочено подобным вопросом, считает Бутусов. Отсутствием оборонных сооружений он объясняет большие потери среди ВСУ.

Журналист утверждает, что украинская сторона лишь месяц назад озаботилась фортификационными работами с начала конфликта. Но возводимые укрепления непригодны для защиты личного состава, поскольку не усилены ни бетонными укрытиями, ни маскировкой.

До этого стало известно, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает артиллерийских снарядов для ведения огня по позициям Российской армии на передовой.

После приостановки американской помощи украинские артиллерийские батареи сократили стрельбу с 6 тыс. снарядов в день до 1 тыс. или менее. Российские батареи продолжали стрелять 6 тыс. снарядами в день.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.