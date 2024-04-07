Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали причину больших потерь ВСУ в Донбассе

Журналист Бутусов: ВСУ несут большие потери из-за отсутствия укреплений

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Бывший советник министра обороны Украины, журналист Юрий Бутусов заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут в Донбассе большие потери из-за отсутствия укреплений. Об этом сообщает РИА Новости.

Бутусов подчеркнул, что российская сторона укрепляет свои линии обороны даже на взятых под свой контроль территориях. В это же время украинское командование мало озабочено подобным вопросом, считает Бутусов. Отсутствием оборонных сооружений он объясняет большие потери среди ВСУ.

Журналист утверждает, что украинская сторона лишь месяц назад озаботилась фортификационными работами с начала конфликта. Но возводимые укрепления непригодны для защиты личного состава, поскольку не усилены ни бетонными укрытиями, ни маскировкой.

До этого стало известно, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает артиллерийских снарядов для ведения огня по позициям Российской армии на передовой.

После приостановки американской помощи украинские артиллерийские батареи сократили стрельбу с 6 тыс. снарядов в день до 1 тыс. или менее. Российские батареи продолжали стрелять 6 тыс. снарядами в день.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами