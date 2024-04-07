В юго-восточной части Украины произошел взрыв

В городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщает локальная газета «Страна.ua», ссылаясь на заявление местных властей.

«Власти Кривого Рога сообщили о взрыве», — указывается в публикации.

Согласно информации издания, в населенном пункте сработали средства противовоздушной обороны.

Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не поступало.

Незадолго до этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Одессе на юге республики произошла серия взрывов. Помимо того, мэр украинского Харькова Игорь Терехов доложил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одесской области прозвучали взрывы возле порта.