В юго-восточной части Украины произошел взрыв

В городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщает локальная газета «Страна.ua», ссылаясь на заявление местных властей.
«Власти Кривого Рога сообщили о взрыве», — указывается в публикации.
Согласно информации издания, в населенном пункте сработали средства противовоздушной обороны.
Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не поступало.
Незадолго до этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Одессе на юге республики произошла серия взрывов. Помимо того, мэр украинского Харькова Игорь Терехов доложил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее в Одесской области прозвучали взрывы возле порта.