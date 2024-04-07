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Над Белгородской областью сбили четыре украинских дрона

Минобороны сообщило о четырех сбитых беспилотниках ВСУ в Белгородской области

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести террористическую атаку c применением четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, нейтрализация украинских дронов самолетного типа произошла около 18:00 по московскому времени.

Перед этим мэрия Белгорода сообщила, что в Белгородской области второй раз за день объявлена ракетная опасность. Граждан попросили по возможности не покидать своего жилья и не подходить к окнам.

В ночь на 7 апреля белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам беспилотников со стороны украинской армии.

Ранее Минобороны сообщило о сбитом украинском дроне в Белгородской области.

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