Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разведка «Ахмата» обнаружила иностранных наемников на Кременском участке фронта

Алаудинов: «Ахмат» фиксирует иностранных наемников на Кременском участке фронта

close
100%
Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Разведка «Ахмата» обнаружила иностранных наемников в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Чеченской Республики, командира отряда спецназа Апты Алаудинова.

«В Серебрянском лесничестве у нас фиксируются иностранные наемники», – отметил военный. Кроме того, Алаудинов поделился догадками, что наемники могут располагаться и в Белогоровке, но конкретных доказательств этому не привел.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что для бойцов его подразделения не играет значительной роли, какой национальности противник и откуда он прибыл. Он отметил, что украинские бойцы духом намного сильнее, чем подразделения любого государства, которое входит в блок НАТО.

До этого Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины подошли в район Белогоровки Луганской народной республике, но, как и прежде, несут потери.

Сообщалось, что российские войска продвинулись на трех направлениях в зоне СВО — Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком.

Ранее Кадыров рассказал о работе «Ахмата» против ВСУ в ЛНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами