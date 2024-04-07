В Брянской области сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Суземским районом Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что при атаке никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого в Белгороде и Белгородской области второй раз за день был объявлен режим ракетной опасности.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать ответ на российские атаки по объектам Вооруженных сил Украины под Харьковом.

До этого представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина расширит географию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по куполу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции.

Ранее в США предрекли коллапс ВСУ.