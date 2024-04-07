Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз сообщил, что под Брянском сбили украинский беспилотник

close
100%
РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Суземским районом Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что при атаке никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого в Белгороде и Белгородской области второй раз за день был объявлен режим ракетной опасности.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать ответ на российские атаки по объектам Вооруженных сил Украины под Харьковом.

До этого представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина расширит географию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по куполу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции.

Ранее в США предрекли коллапс ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами