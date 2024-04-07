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В Иране опубликовали список ракет, способных долететь до Израиля

ISNA: Иран обладает типами ракет, дальность которых позволяет атаковать Израиль

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saeediex/Shutterstock

У Ирана в распоряжении есть 9 типов ракет, дальность которых позволяет поразить территорию Израиля. Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA.

«После преступного нападения израильского режима на здание иранского консульства в Дамаске ответ Ирана на это преступление ляжет тяжелой тенью на Израиль», – говорится в сообщении, сопровождаемом наглядной инфографикой, показывающей варианты ракет, способных долететь до объектов в Израиле.

В статье представлены следующие типы оружия: «Саджил», «Хейбар» (четвертое поколение ракет «Хорремшехр»), «Эмад», «Шахаб-3», «Гадр», «Паве», «Фаттах-2», «Хейбар Шекан», «Хадж Касем». Скорость данных типов оружия колеблется от 6120 км/ч до 17 136 км/ч.

Данный материал появился на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке в связи с ракетным ударом по консульству Ирана в Дамаске, который произвела армия Израиля.

После нападения духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль пожалеет об ударе по диппредставительству.

Ранее в Израиле заявили о готовности к ответу на любой сценарий в отношении Ирана.

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