Хуситы сообщили о пяти операциях против судов трех стран

Спикер хуситов Яхья Сария заявил о пяти операциях движения против судов США, Израиля и Великобритании в последние трое суток. Его слова приводит портал Al Masirah.

По словам Сарии, ВМС хуситов ударили по британскому судну Hope Island в Красном море, израильскому судну MSC Grace F в Индийском океане и еще одному судну Израиля — MSC Gina — в Аравийском море. Отмечается, что все три цели были поражены.

Кроме того, сообщается об успешной атаке на «ряд американских военных фрегатов в Красном море».

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.