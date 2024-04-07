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В США предрекли коллапс ВСУ

Американский аналитик Джонсон заявил, что Украину ждет быстрый коллапс

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Gleb Garanich/Reuters

Украину ждет быстрый коллапс из-за нехватки боеприпасов и военных. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Полагаю, что это будет коллапс, а не постепенная капитуляция. Это будет похоже на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, когда в него врезался корабль. Это будет жестко и быстро, и НАТО нужно думать, что оно будет делать после», — сказал эксперт.

По словам Джонсона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку танков и артиллерийских орудий.

7 апреля руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Россия начнет наступление в конце весны или в начале лета 2024 года.

Ситуацию для ВСУ Буданов оценил как сложную, но находящуюся под контролем. Он также счел возможным проведение ответного наступления армии Украины в текущем году.

До этого CNN со ссылкой на экспертов писал, что ВСУ на фоне нехватки боеприпасов и наступления российской армии придется уступить часть занятых территорий и отойти на более защищенные позиции.

Ранее дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС.

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