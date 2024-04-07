Командир ЧВК «Вагнер» впервые высказался о переходе в чеченский спецназ

Бывший командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» впервые высказался о переходе в чеченский спецназ «Ахмат». Его слова приводит Telegram-канал «Канал специального назначения».

По словам «Ратибора», условия на новом месте работы не отличаются от тех, что были в ЧВК — бойцов не ждет бумажная волокита, и видеть в этом подразделении будут рады всех бывших «вагнеровцев».

6 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 3 тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в «Ахмат».

Данное решение было принято по итогам переговоров командира «Ахмата» Апти Алаудинова с руководящим составом частной военной компании.

По словам Кадырова, министерство обороны России уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и вагнеровцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач в составе «Ахмата», уточнил чеченский лидер.

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