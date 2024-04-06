В чеченский спецотряд вступят 3 тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

В специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» вступят 3 тысячи бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», включая одного из командиров ЧВК с позывным Ратибор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров.

Данное решение было принято по итогам переговоров командира «Ахмата» Апти Алаудинова с руководящим составом частной военной компании.

По словам Кадырова, министерство обороны России уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и вагнеровцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач в составе «Ахмата», уточнил чеченский лидер.

В ноябре прошлого года РИА Новости сообщало, что экс-бойцы «Вагнера» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат», они проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения военной операции на Украине.

Ранее Кадыров показал тренировку экс-вагнеровцев в составе «Ахмата».