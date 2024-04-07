В Германии рассказали, почему Украина столкнется с проблемами при применении F-16

Украина столкнется с проблемами при применении истребителей F-16. Об этом на своей странице в соцсети X написал немецкий журналист Юлиан Репке.

«Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинские пилоты пока что только обучаются работе с этой техникой. Без летчиков в самолетах нет смысла», — написал журналист, подчеркнув, что на Украине почти нет безопасных аэропортов для взлета.

4 апреля высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что американские истребители F-16 уже не подойдут украинской армии в условиях 2024 года.

2 апреля стало известно, что 12 пилотов Вооруженных сил Украины проходят обучение управлению истребителями F-16 в американском штате Аризона. Об этом сообщил представитель Военно-воздушных сил США.

До этого портал БРИКС заявил, что истребители F-16 не смогут конкурировать с российскими Миг-31.

Ранее на Западе военные признали невозможность полноценной помощи Украине.