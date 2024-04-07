Поставки оружия в Швецию могут задержаться из-за США

Поставки оружия для Швеции могут отставать от графика из-за соглашения с США о военном сотрудничестве, по которому американцы могут использовать шведские полигоны чтобы тестировать свою военную технику. Об этом говорится в сообщении Sveriges radio.

«Может возникнуть конфликт интересов из-за фактора появления кого-то еще и необходимости определять на самом высоком уровне, кому быть первым, а кому отойти назад», — следует из сообщения.

До этого стало известно, что военно-воздушные силы Швеции в мае этого года подключатся к патрулированию восточных границ НАТО за пределами королевства. Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер заявил, что Вашингтон находится в постоянном контакте со шведскими ВВС и определит конкретные сроки по участию самолетов королевства в миссии альянса.

Это формат сотрудничества, в котором истребители из разных стран Североатлантического альянса готовы в кратчайшие сроки идентифицировать иностранные самолеты, приближающиеся к границе организации, говорится в статье.

Швеция вступила в НАТО 7 марта 2024 года.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в НАТО.