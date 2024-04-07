«Хезболла» атаковала штабы Израиля на Голанских высотах

Шиитская организация «Хезболла» атаковала штабы противоракетной и противовоздушной обороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«Бойцы Исламского сопротивления Ливана... в воскресенье осуществили атаку по штабу командования противовоздушной и противоракетной обороны на территории казарм Кайла, а также по ракетно-артиллерийской базе в Йоаве», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для атаки были использованы ракеты системы «Катюша», а ее причинами стали нападение израильских солдат на долину Бекаа, а также притеснение палестинцев.

3 апреля посол израильского государства в России Симона Гальперин заявила, что не позавидует Ливану, если откроется второй фронт. По ее словам, последствия для арабского государства в случае военных действий против Израиля «будут ужасающими».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес серию ударов по югу Ливана.