Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» атаковала штабы Израиля на Голанских высотах

«Хезболла» сообщила об ударах по штабам ПВО армии Израиля на Голанских высотах

close
100%
Marwan Naamani/Global Look Press

Шиитская организация «Хезболла» атаковала штабы противоракетной и противовоздушной обороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«Бойцы Исламского сопротивления Ливана... в воскресенье осуществили атаку по штабу командования противовоздушной и противоракетной обороны на территории казарм Кайла, а также по ракетно-артиллерийской базе в Йоаве», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для атаки были использованы ракеты системы «Катюша», а ее причинами стали нападение израильских солдат на долину Бекаа, а также притеснение палестинцев.

3 апреля посол израильского государства в России Симона Гальперин заявила, что не позавидует Ливану, если откроется второй фронт. По ее словам, последствия для арабского государства в случае военных действий против Израиля «будут ужасающими».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес серию ударов по югу Ливана.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами