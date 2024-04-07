Украинские войска за сутки потеряли до 135 военнослужащих, один танк, шесть автомобилей и 155-мм гаубица М777 производства США на Южно-Донецком направлении. Об это сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что Вооруженные силы России также уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в районах Никольского и Старомайорского Донецкой народной республики.

7 апреля также сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 293 украинских беспилотника.

Минобороны отмечало, что Вооруженные силы России нанесли удар по складу с безэкипажными катерами (их также называют морскими дронами. — прим. ред.), которые Украине передали страны НАТО.

Кроме того, российские войска улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении.

Ранее австрийский полковник предупредил Украину о скором наступлении ВС РФ.