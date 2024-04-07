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ВС РФ улучшили свое положение на Авдеевском направлении

МО РФ: российские войска отразили 11 атак ВСУ на Авдеевском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения ВС РФ отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В боях участвовали группировки войск «Центр», столкновения проходили в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Противник потерял до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в Харьковской области.

Также российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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