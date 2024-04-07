ВС РФ улучшили свое положение на Авдеевском направлении

Российские войска улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения ВС РФ отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В боях участвовали группировки войск «Центр», столкновения проходили в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Противник потерял до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в Харьковской области.

Также российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.