В МИД Украины признали, что позиции ВСУ уничтожаются российскими авиабомбами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал в интервью изданию Financial Times, что российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) уничтожают украинские позиции.

По словам министра, от такого типа бомб невозможно скрыться, а позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно и массово атакуются с помощью КАБ.

Кулеба добавил, что противостоять российским корректируемым авиационным бомбам могут только бомбардировщики, а Киев получит истребители F-16, способные улучшить ситуацию в воздухе, не ранее середины лета.

До этого Forbes писал, что планирующие корректируемые авиабомбы (КАБ) ВС РФ эффективно уничтожают оборону Вооруженных сил Украины.

По словам обозревателя журнала, противовоздушные силы Украины не могут предотвратить их применение. Авторы подчеркивают, что российская авиация сбрасывала по 125 КАБ в сутки, что позволило уничтожить украинскую линию обороны в Авдеевке.

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