Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Украины признали, что позиции ВСУ уничтожаются российскими авиабомбами

Глава МИД Украины Кулеба: российские авиабомбы уничтожают позиции ВСУ

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал в интервью изданию Financial Times, что российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) уничтожают украинские позиции.

По словам министра, от такого типа бомб невозможно скрыться, а позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно и массово атакуются с помощью КАБ.

Кулеба добавил, что противостоять российским корректируемым авиационным бомбам могут только бомбардировщики, а Киев получит истребители F-16, способные улучшить ситуацию в воздухе, не ранее середины лета.

До этого Forbes писал, что планирующие корректируемые авиабомбы (КАБ) ВС РФ эффективно уничтожают оборону Вооруженных сил Украины.

По словам обозревателя журнала, противовоздушные силы Украины не могут предотвратить их применение. Авторы подчеркивают, что российская авиация сбрасывала по 125 КАБ в сутки, что позволило уничтожить украинскую линию обороны в Авдеевке.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами