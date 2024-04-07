Аналитик назвал ракеты «Циркон» инструментом сдерживания Запада

Применение гиперзвуковых ракет «Циркон» против объектов в Киеве было призвано послать сигнал западным противникам России, уверен аналитик Шарли Хессун. Об этом он написал в статье для марокканской газеты Nouvelle Tribune.

По мнению Хессуна, использование «Циркона» было чем-то вроде демонстрации силы, желания показать способность ВС РФ поразить любую цель, противодействовав сложным системам ПВО по типу американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

«Эта тактика отражает использование «Циркона» скорее как инструмента стратегического сдерживания, чем как обычного инструмента военного конфликта», — пишет аналитик.

Он добавил, что применение этих ракет в стратегически важных операциях подчеркивает способность РФ точно поражать цели как на земле, так и в море, усиливая наступательный потенциал вооруженных сил страны.

В марте российские военные нанесли удар по объектам ВСУ в Киеве. Как писал ТАСС со ссылкой на силовые структуры, два ЗРК Patriot оказались повреждены в результате ударов по аэропорту Жуляны. После этого эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что во время удара по украинской столице могли быть использованы ракеты «Циркон» или «Кинжал».

Ранее председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что силы НАТО не способны поражать российские гиперзвуковые ракеты.