Около берегов Йемена произошло очередное нападение на судно

В 60 морских милях (111,1 километра) к юго-западу от йеменского порта Ходейда было совершенно нападение на судно. Об этом со ссылкой на Управление морских торговых операций (UKMTO) при военно-морских силах Великобритании сообщает РИА Новости.

По информации, предоставленной UKMTO, капитан судна сообщил о двух ракетных атаках. Силы коалиции перехватили и сбили одну ракету. Вторая ракета упала в воду, не долетев до судна. UKMTO назвало случившийся инцидент вооруженным нападением.

По имеющимся сведениям, судно и экипаж не пострадали, оно продолжает следовать в порт назначения. Власти начали расследование происшедшего.

UKMTO дало рекомендацию судам двигаться с осторожностью в этом районе, а также сообщать о «любой подозрительной активности».

2 апреля в 150 морских милях от йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно.

До этого сообщалось, что американские военные уничтожили четыре беспилотных летательных аппаратов хуситов.

Ранее хуситы сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.