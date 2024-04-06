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Зеленский оценил ситуацию на поле боя

Президент Украины Зеленский назвал сложной для ВСУ ситуацию на поле боя

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Liesa Johannssen/Reuters

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается тяжелая ситуация на поле боя. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью единому украинскому телемарафону.

По словам президента Украины, 90% всех активных действий происходит на востоке страны.

Днем 6 апреля главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для Украины на фронте.

В этот же день лидер французской фракции «Патриоты» Флориан Филиппо сказал, что западные средства массовой информации заговорили о том, что Вооруженные силы (ВС) России смогут прорвать фронт на Украине.

Кроме того, британский военный эксперт Александр Меркурис отметил, что Вооруженные силы России в силах обрушить оборону Часова Яра, расположенном в Бахмутском районе Донецкой области Украины, и взять город под свой контроль.

Издание The Wall Street Journal писало, что ВСУ используют остатки российских снарядов из-за дефицита боезапасов.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, зачем Запад разрушил промышленность страны.

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Операция на Украине
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