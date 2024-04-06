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Посольство РФ обвинило США в оправдании планов по военному освоению космоса

Посольство РФ: США хотят оправдать планы по военному освоению космоса

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Shutterstock

США прикрываются русофобским лозунгами для оправдания собственных планов по размещению оружия в космосе. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

В посольстве отметили, что именно США и их союзники долгие годы блокируют разработку полноценного международного документа по проблемам размещения оружия в космическом пространстве.

«Россия и Китай многие годы возглавляют глобальные усилия по подготовке комплексных мер, призванных предотвратить превращение космоса в арену вооруженного противостояния», – говорится в заявлении российского диппредставительства.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова к диалогу со всеми странами для сохранения космического пространства свободным от оружия.

Накануне помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам сказал, что власти США на высоком уровне связывались с Россией из-за позиции Москвы относительно выводов Вашингтона о новом космическом оружии.

Ранее Китай и Таиланд договорились о мирном освоении Луны и космоса.

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