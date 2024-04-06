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ВС РФ нанесли удар по заводу в пригороде Запорожья

Рогов: ВС РФ нанесли удар по заводу «Прогресс» в пригороде Запорожья

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по заводу «Прогресс» и конструкторскому бюро «Ивченко-прогресс». Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого передает ТАСС.

По его словам, производство в населенном пункте Разумовка в пригороде Запорожья участвовало в ремонте военной техники ВСУ вместе с предприятием «Мотор Сич».

Днем 6 апреля в районе Харькова российские артиллеристы при содействии оперативно-тактической авиации и ракетных войск уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, принадлежащие Вооруженным силам Украины.

В этот же день стало известно, что российские войска в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, координатор подполья в Николаевской области Украины Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее российские войска поразили пять лодок ВСУ близ правого берега Днепра.

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