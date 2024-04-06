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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ по селу Тишанка

Гладков: ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом доложил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка», — написал глава региона.

Согласно информации Гладкова, пострадавших в результате обстрела не зафиксировано. Однако имеются разрушения в одном частном жилом доме, там выбиты окна и поврежден фасад.

«Повреждены линии электро- и газопередачи», — отмечается в публикации.

По словам губернатора, аварийные и спасательные городские службы сейчас работают на месте разлива, устраняя последствия прорыва гидротехнического сооружения

Накануне Гладков заявлял, что украинские войска атаковали с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, как попал под обстрел ВСУ.

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