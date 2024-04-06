Минобороны доложило о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объекты на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, украинский дрон удалось нейтрализовать дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью. Ликвидация произошла приблизительно в 16:00 по московскому времени.

Незадолго до этого Министерство обороны РФ сообщало, что российские системы ПВО сбили французскую управляемую бомбу Hammer в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Помимо того, за последние сутки силы ПВО уничтожили 205 украинских беспилотников.

Ранее командир ВСУ заявил, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.