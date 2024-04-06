Британский эксперт предсказал взятие Россией города Часов Яр на Украине

Вооруженные силы (ВС) России в силах обрушить оборону Часова Яра, расположенном в Бахмутском районе Донецкой области Украины, и взять город под свой контроль. К такому выводу пришел британский военный эксперт Александр Меркурис на своем авторском YouTube-канале.

«Российские войска достигли ворот Часова Яра», — утверждает он.

По мнению аналитика, взятие населенного пункта может оказаться для ВС РФ непростым и затяжным, но по итогу обязательно успешным. Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) особую трудность будет представлять переброска военного контингента на данный участок фронта из-за сложности по географии и по рельефу. Украинские войска рискуют расположиться на открытой местности и стать очень уязвимыми для атак беспилотников, артиллерийских систем и авиации Российской армии, подытожил эксперт.

Незадолго до этого Меркурис заявил, что Российские ВС стали стремительно продвигаться на Украине в западном направлении.

Ранее британский эксперт оценил эффективность российских ракет «Циркон».