Беспилотники ВСУ атаковали белгородское село Муром

Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали с помощью двух беспилотных летательных аппаратов село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, среди людей пострадавших нет. Однако в результате первого сброса взрывчатки пострадал один частный дом, загорелась кровля. Люди самостоятельно смогли потушить огонь.

Второе взрывное устройство при сбросе не сдетонировало. В настоящее время на месте работают все оперативные службы, добавил чиновник.

Днем 6 апреля Гладков сообщал, что в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона на поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области 11 сел остались без энергоснабжения. При этом люди не пострадали.

Утром этого дня были зафиксированы различные повреждения в 12 многоквартирных домах в городе Белгороде после атаки со стороны украинских войск.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, как попал под обстрел ВСУ.