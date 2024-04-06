Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники ВСУ атаковали белгородское село Муром

Гладков: беспилотники ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области

close
100%
Настоящий Гладков/Telegram

Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали с помощью двух беспилотных летательных аппаратов село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, среди людей пострадавших нет. Однако в результате первого сброса взрывчатки пострадал один частный дом, загорелась кровля. Люди самостоятельно смогли потушить огонь.

Второе взрывное устройство при сбросе не сдетонировало. В настоящее время на месте работают все оперативные службы, добавил чиновник.

Днем 6 апреля Гладков сообщал, что в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона на поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области 11 сел остались без энергоснабжения. При этом люди не пострадали.

Утром этого дня были зафиксированы различные повреждения в 12 многоквартирных домах в городе Белгороде после атаки со стороны украинских войск.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, как попал под обстрел ВСУ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами