Полковник заявил, что ПВО ВСУ не может прикрыть Украину

Украина почти не имеет возможности усилить свою систему ПВО, даже с учетом помощи Запада. Об этом заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, слова которого передает «Лента.ру».

«Чтобы прикрыть полностью Украину, нужно разработать схему прикрытия государственных объектов, объектов инфраструктуры, и для этого развернуть систему ПВО, которой у Украины нет. Даже если Запад предоставит три-четыре батареи Patriot, этим можно прикрыть или город Львов, или город Киев, прикрыть Украину невозможно», — высказался он.

Утром 6 апреля украинский лидер Владимир Зеленский резко раскритиковал Запад за колебания в поставках стране систем противовоздушной обороны.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что страны содружества намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также снарядов и запчастей для них.

Ранее средства ПВО уничтожили французскую бомбу Hammer в зоне спецоперации.