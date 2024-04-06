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Российская САУ одержала победу в дуэли над американской гаубицей

Артиллерист ВС России «Юрич»: САУ «Гиацинт-С» победила гаубицу M777 в дуэли

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С5 «Гиацинт-С» одержала победу в дуэли с гаубицей М777 производства США на Гуляйпольском направлении в Запорожской области Украины. Об этом доложил наводчик САУ 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки Вооруженных сил (ВС) России «Восток» с позывным «Юрич» в беседе с РИА Новости.

«Они успели парочку (снарядов выпустить. — «Газета.Ru») — и мимо, а мы на пятом их подавили», — рассказал боец.

В материале говорится, что за время дежурства экипаж среднестатистически выезжает на боевую работу два или три раза, на нейтрализацию одной цели дается десять боевых припасов, но, как правило, артиллеристам хватает трех-пяти снарядов.

«С пополнением БК проблем нет, снаряды имеются», — заявил «Юрич».

В мае украинский военнопленный Руслан Олефиренко сообщил, что из-за многочисленных несчастных случаев в результате разрыва орудия при выстреле некоторые украинские артиллеристы отказываются работать с американскими гаубицами М777.

Ранее в США объяснили, что мешает Киеву ремонтировать артиллерийские орудия на месте.

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