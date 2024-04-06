В ВСУ заявили о сложной ситуации на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для Украины на фронте. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, сложнее всего обстановка на Артемовском направлении к востоку от Часова Яра и Клещиевки, а также на Авдеевском направлении в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского и на Новопавловском направлении в районе Новомихайловки. Кроме того, он заявил о напряженной обстановке на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях.

До этого стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

Украинский аналитик Михаил Самус в интервью чешской газете Seznam zprávy указал на желание ВС РФ получить как можно больше территорий в текущем году. Поэтому Киев в 2024 году может продолжать военные действия, а может отсидеться в обороне весь 2024 год и накопить ресурсы для удара в 2025 году. Последнего варианта придерживался бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.