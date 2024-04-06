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В Севастополе прошли учения флота

Развожаев предупредил жителей Севастополя о громких звуках из-за учений флота

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Василий Батанов/РИА «Новости»

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей о возможных громких звуках в связи с учениями Черноморского флота. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале главы населенного пункта.

Он отметил, что традиционные тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) прошли 6 апреля с 11:00 до 11:30 по местному времени (совпадает с мск). Учения проводились в районе Южного и Северного молов, при этом они сопровождались стрельбой из стрелкового оружия.

«В городе все спокойно», — подчеркнул Развожаев.

Утром 1 апреля в Севастополе состоялись учебные стрельбы с применением реактивных бомбометов. Как рассказал губернатор города, тренировки прошли на входе в Севастопольскую бухту.

В конце марта экипажи кораблей Балтийского флота РФ провели учения по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, а также установке мин и стрельбе из артиллерийских орудий. В маневрах приняли участие малые противолодочные корабли «Зеленодольск», «Уренгой» и «Казанец».

Ранее российская субмарина выполнила учебный пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море.

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