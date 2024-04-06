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В правительстве ЛНР назвали слабости линии украинской обороны близ Купянска

Водолацкий: линия обороны ВСУ под Купянском слабее, чем в Авдеевке и Марьинке

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Евгений Биятов/РИА Новости

Система укрепленных районов, возведенная украинской армией близ города Купянск Харьковской области Украины, оказалась слабее, нежели в Марьинке и Авдеевке Донецкой области республики. С таким заявлением выступил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

«В Купянске ВСУ построили линию оборонительную — да, это есть, но они не такие мощные», — заявил парламентарий.

По оценке Водолацкого, укрепрайоны в Марьинке и Авдеевке возводились на протяжении нескольких лет, а в Купянске их соорудили за один год.

В материале отмечается, что неподалеку от городов Краматорска и Славянска ВСУ также выстроили линию обороны.

В конце марта в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что ударная группа российских вертолетов нанесла поражение по опорному пункту и скоплению живой силы на Купянском направлении.

Ранее военный эксперт объяснил стратегию российской армии под Купянском.

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