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Военную технику ВСУ поразили в Никополе

Представитель пророссийского подполья Лебедев: технику ВСУ поразили в Никополе

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Wikimedia Commons

Военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена в результате удара по городу Никополю Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Инцидент произошел в ночь на 6 апреля недалеко от железнодорожного вокзала.

По словам Лебедева, за домами расположена бывшая ферма, где ВСУ держали военную технику.

4 апреля глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщал, что в результате обстрелов был поврежден объект инфраструктуры, а также линии электропередачи и газопровод в Никопольском районе области.

Также начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил ТАСС, что подразделения российской армии не позволили ВСУ провести усиление позиций на Южнодонецком направлении, отразили контратаку формирования 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, сорвали усиление противником передовых позиций в районах Макаровки, Равнополя и Мирного.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.

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