Российские ракетоносцы выполнили плановый полет над Чукотским морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации РФ осуществили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны страны.

В военном ведомстве уточнили, что задачу выполнили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. При этом их сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С, стоящих на вооружении у Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

«Продолжительность полета составила более 12 часов», — говорится в заявлении.

Как сказал командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, полет был осуществлен в строгом соответствии с международными нормами.

3 апреля два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над акваторией Баренцева и Норвежского морей. По данным Минобороны РФ, их полет длился более пяти часов.

В тот раз воздушные суда также сопровождали самолеты Су-35С. Более того, на некоторых участках пути российскую авиационную группировку сопровождали иностранные истребители-перехватчики. Однако их количество в военном ведомстве РФ не уточнили.

Ранее польская авиация отреагировала на работу ВКС РФ в зоне украинского конфликта.