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В Курской области под обстрел попал поселок Теткино

Старовойт: один человек пострадал в поселке Теткино в результате обстрела ВСУ

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 6 апреля обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, пострадавшего оперативно доставили в районную больницу, где ему предоставили необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки ВСУ в поселке также повреждено семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке.

Под обстрел попало и село Попово-Лежачи. Там повреждения получили тринадцать домовладений и один личный автомобиль.

5 апреля Старовойт сообщал, что жительница Теткино Курской области пострадала при обстреле ВСУ.

Вечером 4 апреля в Курской области объявляли опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. После этого губернатор предупредил жителей о том, что в Курске начала работать система противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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