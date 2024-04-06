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Артиллерия ВС РФ пресекла выгрузку боекомплекта ВСУ

РИА Новости: ВС РФ поразили боекомплект ВСУ на Гуляйпольском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллеристы Вооруженных сил России пресекли выгрузку боекомплекта (БК) украинских войск на Гуляйпольском направлении. Об этом сообщил наводчик САУ 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным «Юрич», передает РИА Новости.

«Получили координаты, посчитали установки, три минуты навелись, довели вторым снарядом прямо в цель, задача выполнена», — рассказал «Юрич».

Военный предоставил агентству кадры, на которых видно, как возле частных домов стоит грузовой автомобиль, по которому происходит пристрелочный выстрел.

До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, по предварительным данным, в Харькове поражен склад боеприпасов.

4 апреля Минобороны РФ сообщало, что российские войска поразили склад боеприпасов и пункт временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Ранее в Госдуме озвучили ближайшие цели СВО.

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