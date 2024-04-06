Экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии рассказал о преимуществе ВС РФ

Российские войска организовали эффективную координацию единой системы подразделений и вооружений, благодаря чему получили преимущество в конфликте с Украиной. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший сотрудник разведывательной службы Швейцарии, полковник в отставке Жак Бо.

По его словам, Вооруженные силы РФ придерживаются последовательного подхода к ведению боевых действий. В частности, он заключается в объединении армии и системы вооружений в одну систему.

«Они, безусловно, сильнее Украины», — сказал эксперт.

Жак Бо добавил, что армии разных стран могут использовать сходные по своим характеристикам вооружения. Однако ключевым фактором на поле боя является способность тех или иных войск «заставить» эти единицы техники работать вместе.

При этом российским войскам удалось выполнить данную задачу. В результате они получили значительное преимущество, подчеркнул экс-сотрудник швейцарской разведывательной службы.

«Я не уверен, что даже НАТО может достичь такого рода координации своей системы вооружений и войск», — отметил он.

В то же время он обратил внимание на негативное влияние западной техники на потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Зарубежные партнеры Киева поставляют в зону конфликта разношерстные вооружения, которые гораздо сложнее объединить в единую систему.

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