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Украина запланировала выпустить в этом году более 2 млн дронов

Замминистра Гвоздяр: Украина в 2024 году произведет более 2 млн беспилотников

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина в 2024 году планирует создать более 2 млн беспилотных летательных аппаратов. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

Она уточнила, что это будут дроны различного типа.

Гвоздяр также рассказала, что сейчас Украина занимается активной разработкой беспилотников нового типа, использующих технологии искусственного интеллекта. Замминистра выразила уверенность, что ИИ позволит таким БПЛА прокладывать маршрут и достигать целей даже в условиях средств подавления.

5 апреля Bild сообщал, что в этом году у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появится БПЛА с дальностью полета до 3300 километров, способный атаковать объекты на Урале и в Заполярье. Речь идет о беспилотнике «Сокол-3000″, разработанном киевским конструкторским бюро «Луч».

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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