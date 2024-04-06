На Украине заявили о непричастности к атаке на воинскую часть в Приднестровье

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что армия страны не имеет отношения к атаке на воинскую часть в Приднестровье. Об этом пишет местное издание «Общественные новости».

По словам Юсова, украинская сторона не причастна к ударам по данному объекту. Он подчеркнул, что Киев точно бы не стал «тратить ценные дроны» на подобные мелкие провокации.

5 апреля министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило, что одна из расположенных в непризнанной республике воинских частей подверглась атаке дрона-камикадзе. Как рассказали в ведомстве, целью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) стал объект в Рыбницком районе. Он находится всего в шести км от границы Приднестровья с Украиной.

Представители министерства уточнили, что дрон целился в радиолокационную станцию (РЛС). Оборудование получило небольшие повреждения, при этом никто из находившихся в воинской части людей не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и начали устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее на юге Молдавии обнаружили обломки уничтоженного БПЛА.