Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о непричастности к атаке на воинскую часть в Приднестровье

ГУР Украины: ВСУ не имеют отношения к ударам по воинской части в Приднестровье

close
100%
Михаил Палинчак/РИА Новости

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что армия страны не имеет отношения к атаке на воинскую часть в Приднестровье. Об этом пишет местное издание «Общественные новости».

По словам Юсова, украинская сторона не причастна к ударам по данному объекту. Он подчеркнул, что Киев точно бы не стал «тратить ценные дроны» на подобные мелкие провокации.

5 апреля министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило, что одна из расположенных в непризнанной республике воинских частей подверглась атаке дрона-камикадзе. Как рассказали в ведомстве, целью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) стал объект в Рыбницком районе. Он находится всего в шести км от границы Приднестровья с Украиной.

Представители министерства уточнили, что дрон целился в радиолокационную станцию (РЛС). Оборудование получило небольшие повреждения, при этом никто из находившихся в воинской части людей не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и начали устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее на юге Молдавии обнаружили обломки уничтоженного БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами