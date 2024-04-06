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Стало известно, для чего предназначался уничтоженный склад ВСУ в Харькове

Координатор подполья Лебедев: на складе ВСУ в Харькове хранились снаряды Vampire

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Склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в Харькове и был уничтожен российскими солдатами, использовался для хранения снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом со ссылкой на своих коллег рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По данным агентства, в ночь на 6 апреля бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар по украинскому складу с боеприпасами в Харькове. Российские войска успешно выполнили задачу, поразив заданную цель.

«Наша агентура из Харькова уверена: там хранились снаряды «Вампир» для РСЗО, которые поставляет Чехия», — отметил Лебедев.

Он добавил, что солдаты ВСУ активно используют такие боеприпасы при обстрелах Белгородской области.

Утром 6 апреля министерство обороны РФ сообщило о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории Белгородской области. Как рассказали в ведомстве, в небе над регионом были сбиты сразу 10 снарядов от РСЗО Vampire. Их выпустили с территории Украины.

Ранее российские военные поразили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области.

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