Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Никополе ВС России нанесли удар по ж/д вокзалу

Организатор подполья сообщил о потерях ВСУ после удара по ж/д вокзалу Никополя

close
100%
Shutterstock

Подразделения Вооруженных сил Украины понесли ощутимые потери после того, как российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу Никополя в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Подполье города Никополь сообщает о сильном взрыве после прилета «Герани» в стороне ж/д вокзала. Есть погибшие и пострадавшие среди военных. Подробности пока выясняются: был ли этот состав с военным грузом или склад», — заявил Лебедев.

Город Никополь находится на правом берегу Днепра, напротив Запорожской атомной электростанции.

До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, по предварительным данным, в Харькове поражен склад боеприпасов.

Примерно в это же время, 00.20 МСК, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после воздушной тревоги в городе произошли взрывы.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами