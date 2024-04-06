В Никополе ВС России нанесли удар по ж/д вокзалу

Подразделения Вооруженных сил Украины понесли ощутимые потери после того, как российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу Никополя в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Подполье города Никополь сообщает о сильном взрыве после прилета «Герани» в стороне ж/д вокзала. Есть погибшие и пострадавшие среди военных. Подробности пока выясняются: был ли этот состав с военным грузом или склад», — заявил Лебедев.

Город Никополь находится на правом берегу Днепра, напротив Запорожской атомной электростанции.

До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, по предварительным данным, в Харькове поражен склад боеприпасов.

Примерно в это же время, 00.20 МСК, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после воздушной тревоги в городе произошли взрывы.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.