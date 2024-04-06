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Российские подразделения сорвали маневры ВСУ под Донецком

Подразделения ВС РФ не позволили ВСУ провести усиление на Южнодонецком направлении

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РИА «Новости»

Подразделения российской армии не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести усиление позиций на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку формирования 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, сорвали усиление противником передовых позиций в районах Макаровки, Равнополя и Мирного», — рассказал Гордеев.

Офицер добавил, что украинская армия понесла потери как в живой силе, так и в бронетехнике — были уничтожены танк Т-64, противотанковая пушка «Рапира», семь единиц автомобильной техники.

До этого компания-разработчик и производитель снайперского вооружения Lobaev Arms представит пушку-турель для защиты бронетехники от FPV-дронов.

Ранее стала известна главная проблема с западными танками на Украине.

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