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Украина заявила, что непричастна к удару по военному объекту в Приднестровье

Представитель ГУР Юсов: Киев не причастен к удару по воинской части в ПМР

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пресс-служба МГБ ПМР

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию «Общественное. Новости» заявил, что Киев не причастен к новому удару беспилотника по воинской части в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

Он добавил, что Киев не стал бы тратить «ценные дроны на подобные провокации». Кроме этого, по его словам, ситуация в регионе «отслеживается и находится под контролем».

5 апреля власти Молдавии сообщили, что 4 апреля в стране упали обломки российского дрона «Герань-2». Это не первый случай: в феврале фрагменты беспилотника находили недалеко от молдавско-украинской границы. 5 апреля неизвестный дрон снова атаковал воинскую часть в Приднестровье. Что известно об атаках и почему против БПЛА бессилен радар, купленный Кишиневом у Парижа, — в нашем материале.

До этого власти Приднестровья решили обратиться в Интерпол с просьбой о содействии в расследовании взрыва вертолета Ми-8.

Ранее были названы два направления выхода конфликта на Украине за пределы страны.

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